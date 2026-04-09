Макрон провел разговоры с президентами США и Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседах со своими американским и иранским коллегами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом выразил надежду, что стороны будут в полной мере соблюдать режим прекращения огня на Ближнем Востоке.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Макрон написал на платформе X.

Французский президент сказал обоим лидерам, что их решение о заключении перемирия было "лучшим из возможных", а также подчеркнул, что прекращение огня должно касаться всего региона, в том числе и Ливана.

"Я выразил надежду, что перемирие будет полностью соблюдаться каждой из сторон конфликта на всех участках противостояния, в частности в Ливане. Это необходимое условие для того, чтобы перемирие было надежным и длительным. Оно должно открыть путь к всеобъемлющим переговорам, способным обеспечить безопасность для всех на Ближнем Востоке", – написал Макрон.

Он добавил, что любое мирное соглашение должно учитывать опасения, связанные с иранскими ядерной и баллистической ракетными программами, а также региональной политикой Тегерана. Франция будет играть свою роль в этом процессе, написал Макрон.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон настоял на том, что прекращение боевых действий должно включать Ливан, несмотря на позиции США и Израиля.

Из Ирана уже поступают сигналы о намерении отступить от соглашения с США, если Израиль продолжит удары по территории Ливана. Ряд стран региона в течение 8 апреля заявили о новых иранских ударах.

10 апреля ожидаются переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде, столице Пакистана. Делегацию США должен возглавить вице-президент Джей Ди Венс.