Зеленський розповів про "предметну роботу" зі США за документами у рамках "мирних переговорів"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що зараз триває "предметна" робота зі США над документами, що готуються у межах переговорів про завершення російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у вечірньому зверненні 6 квітня.

"Працюємо зараз також дуже предметно по документах з американською стороною. Як і домовлялись, Україна готує свої пропозиції, своє посилення документа про гарантії безпеки", – сказав президент.

"Саме гарантії безпеки – це ключ до реального закінчення війни, до тривалого миру, взагалі до такої політичної та юридичної ситуації, щоб війну можна було закінчити, і щоб у людей була довіра до процесу. Важливо, щоб партнери нас у цьому чули, і щоб і надалі у перемовинах ми йшли продуктивно… Ми фактично кожен день контактуємо з американською стороною на різних рівнях, щоб результат був", – додав він.

У Кремлі 6 квітня заявили, що, попри паузу в тристоронніх переговорах, Росія продовжує контакти з американською стороною.

Раніше український президент Володимир Зеленський запросив американську переговорну делегацію до Києва.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов очікує, що цей візит може відбутися після Великодня.