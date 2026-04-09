Зеленский: США игнорируют доказательства помощи России Ирану, потому что доверяют Путину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что пытался привлечь внимание США к тому, что Россия помогает Ирану в войне, однако это оказалось тщетным из-за позиции Вашингтона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в подкасте Алистера Кэмпбелла The Rest is Politics, передает The Guardian.

По словам президента, США проигнорировали убедительные доказательства того, что Россия помогает Ирану атаковать американские базы на Ближнем Востоке, поскольку Вашингтон "доверяет" правителю РФ Владимиру Путину.

Зеленский сказал, что российские военные спутники сфотографировали критически важные объекты энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива и в Израиле, а также расположение баз армии США по всему региону, и передали эти данные Ирану для дальнейших атак.

"Я сказал это публично. Слышали ли мы реакцию США на действия России, что они должны это остановить? Проблема в том, что они доверяют Путину. И это обидно", – сказал украинский президент.

Зеленский также прокомментировал трехсторонний переговорный процесс по прекращению войны в Украине. Он заявил, что команда президента США Дональда Трампа не смогла "на самом деле понять детали того, чего хочет Россия". По его мнению, это произошло потому, что два переговорщика Трампа – Стив Виткофф и Джаред Кушнер – "провели слишком много времени" с Путиным и его высокопоставленными чиновниками.

Посланцы США пять раз ездили в Москву и ни разу не посетили Киев.

Зеленский заявил, что лучше понимает психологию Путина и его истинные военные цели, чем Белый дом. Президент Украины отметил, что Путин не остановится на получении Донбасса, а следующим шагом попытается захватить областные центры – Днепр и Харьков.

"Мы должны признать, что частично американцы считают, что [Донбасс] для нас ничего не значит", – сказал он.

6 апреля Зеленский рассказал, что сейчас продолжается "предметная" работас США над документами, которые готовятся в рамках переговоров о завершении российско-украинской войны.

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что ожидает возможного визита американской делегации в Киев после Пасхи.

А вице-президент США Джей Ди Венс на днях заявил, что считает нецелесообразными торги между Украиной и Россией за "несколько квадратных километров".