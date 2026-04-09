В Сейме Литвы говорят, что реформа вещателя состоится, несмотря на сопротивление

Правящая коалиция Литвы не откажется от планов реформирования общественного вещателя, несмотря на протесты против политизации LRT.

Об этом заявил в четверг, 9 апреля, председатель Сейма Юозас Олекас, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Как известно, вечером 8 апреля в Вильнюсе собрались более 10 тысяч человек, чтобы выразить протест против попыток политизации общественного вещателя LRT.

"Мы сделаем то, что нужно сделать, и изменим то, что нужно изменить. Мы будем разговаривать с теми, кто готов к диалогу, а не с теми, кто прибегает к грубым жестам", – заявил Олекас в ответ на вопрос о том, что произойдет, если протесты будут продолжаться.

Он отметил, что поправки, как ожидается, будут приняты на весенней сессии Сейма. По его словам, времени для обсуждения было достаточно.

"Нет чрезмерной спешки, но и нет никаких попыток затягивать процесс. Сейм запланировал обсуждение этого вопроса на пленарном заседании 7 апреля. Поскольку комитет немного задержался, я ожидаю, что вопрос вернется в палату и будет поставлен на голосование", – сказал он.

После того как не удалось принять поправки по ускоренной процедуре, была создана парламентская рабочая группа для пересмотра системы управления телерадиокомпанией.

Законопроект, подготовленный этой группой, был расширен, и журналисты и ученые критикуют его за признаки цензуры.

Напомним, 17 декабря в Литве на фоне интенсивных дебатов вокруг резонансного законодательства о LRT Сейм смог принять поправку, где упоминается кот одной из депутаток.

