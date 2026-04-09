ЗМІ дізналися, що уряд Орбана пропонував допомогу Ірану в 2024 році

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана запропонував свою допомогу Ірану після ізраїльської операції з підриву пейджерів угруповання "Хезболла", підтримуваного Тегераном, у вересні 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила газета The Washington Post, яка ознайомилася зі стенограмами дзвінків між угорськими та іранськими посадовцями.

30 вересня міністр закордонних справ Петер Сійярто провів розмову з іранським колегою Аббасом Аракчі, в якій повідомив про передачу певних документів спецслужбам Ірану.

"Наша секретна служба вже зв’язалася з вашими службами, і ми поділимося всією інформацією, яку зібрали під час розслідування. Усі можливі документи будуть передані вашим службам", – сказав Сійярто Аракчі.

У той час Угорщина була в центрі уваги, оскільки тайванська компанія, чий бренд був розміщений на пейджерах, повідомила журналістам, що вони були виготовлені угорським підприємством за ліцензійною угодою. Сійярто прагнув переконати Аракчі, що його країна жодним чином не була причетна до ізраїльської атаки проти "Хезболли".

Глава МЗС Ірану відповів, що він "дуже вдячний" угорцю за допомогу.

"Якщо вам потрібна додаткова інформація або ви хочете зв’язатися зі мною, я завжди до ваших послуг", – відповів Сійярто.

Цей дзвінок та очевидна готовність угорського посадовця заручитися прихильністю міністра закордонних справ Ірану ставить незручні питання щодо відносин уряду Орбана з Тегераном. Це викликає здивування з огляду на те, що адміністрація США перебуває в конфлікті з цією країною, а президент Дональд Трамп висловив публічну підтримку угорському прем’єру на виборах.

Цей заклик також суперечить офіційній політиці уряду Орбана щодо підтримки Ізраїлю.

Стенограма розмови між Сійярто та Аракчі викликає подальші питання щодо політичних уподобань угорського уряду, особливо враховуючи те, що Москва має давній союз з Іраном і підтримувала його у війні зі Сполученими Штатами, надаючи інформацію про американські військові об’єкти.

Нагадаємо, цього тижня у ЗМІ також опублікували стенограму розмови Орбана з правителем РФ Владіміром Путіним, де він, використавши байку про мишу й лева, висловив готовність "стати мишкою Путіна".

Також журналістський проєкт Vsquare опублікував чергові деталі розмов очільника МЗС Угорщини з російським колегою Сергеєм Лавровим, що підтверджують їхню тісну координацію, у тому числі у кроках, які шкодять Україні.

