Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предложило свою помощь Ирану после израильской операции по подрыву пейджеров группировки "Хезболла", поддерживаемой Тегераном, в сентябре 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила газета The Washington Post, которая ознакомилась со стенограммами звонков между венгерскими и иранскими чиновниками.

30 сентября министр иностранных дел Петер Сийярто провел разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, в котором сообщил о передаче определенных документов спецслужбам Ирана.

"Наша секретная служба уже связалась с вашими службами, и мы поделимся всей информацией, которую собрали в ходе расследования. Все возможные документы будут переданы вашим службам", – сказал Сийярто Аракчи.

В то время Венгрия была в центре внимания, поскольку тайваньская компания, чей бренд был размещен на пейджерах, сообщила журналистам, что они были изготовлены венгерским предприятием по лицензионному соглашению. Сийярто стремился убедить Аракчи, что его страна никоим образом не была причастна к израильской атаке против "Хезболлы".

Глава МИД Ирана ответил, что он "очень благодарен" венгру за помощь.

"Если вам нужна дополнительная информация или вы хотите связаться со мной, я всегда к вашим услугам", – ответил Сийярто.

Этот звонок и очевидная готовность венгерского чиновника заручиться благосклонностью министра иностранных дел Ирана ставит неудобные вопросы относительно отношений правительства Орбана с Тегераном. Это вызывает удивление, учитывая то, что администрация США находится в конфликте с этой страной, а президент Дональд Трамп выразил публичную поддержку венгерскому премьеру на выборах.

Этот призыв также противоречит официальной политике правительства Орбана по поддержке Израиля.

Стенограмма разговора между Сийярто и Аракчи вызывает дальнейшие вопросы относительно политических предпочтений венгерского правительства, особенно учитывая то, что Москва имеет давний союз с Ираном и поддерживала его в войне с Соединенными Штатами, предоставляя информацию об американских военных объектах.

Напомним, на этой неделе в СМИ также опубликовали стенограмму разговора Орбана с правителем РФ Владимиром Путиным, где он, использовав басню о мыши и льве, выразил готовность "стать мышкой Путина".

Также журналистский проект Vsquare опубликовал очередные детали разговоров главы МИД Венгрии с российским коллегой Сергеем Лавровым, подтверждающие их тесную координацию, в том числе в шагах, которые вредят Украине.

