ЗМІ: у ЄС вважають, що Фіцо не стане "новим Орбаном", якщо той програє вибори

Лідер Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв продовжувати антиєвропейську політику, якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у неділю втратить владу, однак він навряд чи зможе перебрати на себе деструктивну роль, яку виконував Орбан.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, зокрема у ЄС.

Обізнані з ситуацією співрозмовники агентства зазначили, що Словаччина значною мірою залежить від допомоги ЄС, а владна позиція Фіцо є не такою міцною, як Орбана. Співрозмовники спілкувались на умовах анонімності, оскільки йшлося про закриті обговорення.

Наступний крок Фіцо матиме значення для того, як швидко ЄС зможе надати Україні кредит на суму понад 90 млрд євро. Словацький лідер підтримав вето Орбана щодо зупинки кредитування, що викликало обурення більшості держав-членів ЄС.

Однак, попри погрози минулого місяця, що він може "перейняти естафету від Угорщини", Фіцо, ймовірно, відступить, якщо Орбан втратить владу, зазначили джерела.

Вони наголосили, що здатність словацького лідера заважати роботі ЄС є дуже обмеженою, оскільки він не може собі дозволити втратити доступ до коштів, які фінансують значну частину інвестицій у його невелику, орієнтовану на експорт економіку. Братислава має отримати майже 19 млрд євро допомоги до 2027 року, що дорівнює 14% валового внутрішнього продукту минулого року.

Коли економічна підтримка Словаччини опиняється під загрозою, прагматизм Фіцо швидко й надійно бере гору, за словами посадовця ЄС, який висловився на умовах анонімності.

Вплив Фіцо в ЄС також ставиться під сумнів. У березні Словаччина намагалася виключити двох російських мільярдерів – Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова – зі списку санкцій. Але Братислава відмовилася від погрози вето, коли опинилася в ізоляції, підкресливши, що здатність країни допомагати РФ обмежена без підтримки іншої держави-члена.

Проте деякі дипломати, з якими спілкувалося агентство, заявили про реальну стурбованість тим, що перемога проєвропейського кандидата Петера Мадяра в Угорщині може перенести увагу Москви на Словаччину напередодні виборів наступного року.