СМИ: в ЕС считают, что Фицо не станет "новым Орбаном", если тот проиграет выборы

Лидер Словакии Роберт Фицо пообещал продолжать антиевропейскую политику, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье потеряет власть, однако он вряд ли сможет взять на себя деструктивную роль, которую выполнял Орбан.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в частности в ЕС.

Знакомые с ситуацией собеседники агентства отметили, что Словакия в значительной степени зависит от помощи ЕС, а властная позиция Фицо является не такой прочной, как Орбана. Собеседники общались на условиях анонимности, поскольку речь шла о закрытых обсуждениях.

Следующий шаг Фицо будет иметь значение для того, как быстро ЕС сможет предоставить Украине кредит на сумму более 90 млрд евро. Словацкий лидер поддержал вето Орбана об остановке кредитования, что вызвало возмущение большинства государств-членов ЕС.

Однако, несмотря на угрозы в прошлом месяце, что он может "перенять эстафету от Венгрии", Фицо, вероятно, отступит, если Орбан потеряет власть, отметили источники.

Они отметили, что способность словацкого лидера мешать работе ЕС очень ограничена, поскольку он не может себе позволить потерять доступ к средствам, которые финансируют значительную часть инвестиций в его небольшую, ориентированную на экспорт экономику. Братислава должна получить почти 19 млрд евро помощи до 2027 года, что равно 14% валового внутреннего продукта прошлого года.

Когда экономическая поддержка Словакии оказывается под угрозой, прагматизм Фицо быстро и надежно берет верх, по словам чиновника ЕС, который высказался на условиях анонимности.

Влияние Фицо в ЕС также ставится под сомнение. В марте Словакия пыталась исключить двух российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова – из санкционного списка. Но Братислава отказалась от угрозы вето, когда оказалась в изоляции, подчеркнув, что способность страны помогать РФ ограничена без поддержки другого государства-члена.

Однако некоторые дипломаты, с которыми общалось агентство, заявили о реальной обеспокоенности тем, что победа проевропейского кандидата Петера Мадяра в Венгрии может перенести внимание Москвы на Словакию в преддверии выборов в следующем году.