Човен із мігрантами затонув у Ла-Манші: є загиблі

Під час спроби перетнути Ла-Манш затонув човен із мігрантами, внаслідок чого є загиблі.

Про це заявила французька влада у четвер, 9 квітня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За даними влади французького муніципалітету Кале, четверо людей загинули після того, як у Ла-Манші між Францією та Великою Британією затонув невеликий "човен-таксі", який перевозив мігрантів.

Зазначається, що "ситуація все ще оцінюється і може змінитися".

