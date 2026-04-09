Човен із мігрантами затонув у Ла-Манші: є загиблі

Новини — Четвер, 9 квітня 2026, 10:56 — Уляна Кричковська

Під час спроби перетнути Ла-Манш затонув човен із мігрантами, внаслідок чого є загиблі.

Про це заявила французька влада у четвер, 9 квітня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За даними влади французького муніципалітету Кале, четверо людей загинули після того, як у Ла-Манші між Францією та Великою Британією затонув невеликий "човен-таксі", який перевозив мігрантів.

Зазначається, що "ситуація все ще оцінюється і може змінитися".

Нагадаємо, у вересні Британія вислала до Франції першого мігранта за угодою між країнами про повернення шукачів притулку, що набула чинності у серпні.

Повідомляли також, що Велика Британія більше не буде автоматично надавати права на поселення і возз'єднання сімей мігрантам, які отримали притулок.

Також писали, що контрабандисти все частіше використовують бельгійське узбережжя для перевезення мігрантів до Великої Британії після того, як на французькому узбережжі було посилено контроль.

Реклама: