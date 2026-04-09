Човен із мігрантами затонув у Ла-Манші: є загиблі
Під час спроби перетнути Ла-Манш затонув човен із мігрантами, внаслідок чого є загиблі.
Про це заявила французька влада у четвер, 9 квітня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".
За даними влади французького муніципалітету Кале, четверо людей загинули після того, як у Ла-Манші між Францією та Великою Британією затонув невеликий "човен-таксі", який перевозив мігрантів.
Зазначається, що "ситуація все ще оцінюється і може змінитися".
