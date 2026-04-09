Европол ликвидировал сеть, которая переправляла мигрантов в Британию за 22 тысячи евро

Европейские правоохранительные органы ликвидировали сеть по незаконной перевозке мигрантов, которая доставляла людей из Вьетнама через территорию ЕС в Великобританию.

Об этом говорится в заявлении Европола, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, 29 и 30 марта во Франции, Германии и Венгрии были арестованы восемь человек, среди которых – вероятный лидер и организатор "высшего уровня" сети, специализировавшейся на вьетнамцах, стремившихся добраться до Великобритании, и организовывавшей для них весь маршрут.

В Европоле сообщили, что мигранты, которых эта сеть незаконно переправила, въезжали в Шенгенскую зону по краткосрочным визам или видам на жительство, выданным Венгрией, после чего продолжали путешествие самолетом во Францию.

Там, как отмечается, их размещали в жилых помещениях в регионе Парижа, а затем перевозили на север Франции. Оттуда мигранты переправлялись в Великобританию на небольших надувных лодках.

Правоохранители сообщили, что окончательную переправку в Великобританию организовывала курдско-иракская сеть незаконной перевозки мигрантов, действовавшая на севере Франции.

Как отмечается, сети перевозили не менее 15 мигрантов в месяц, взимая с них до 22 тысяч евро за полную поездку.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли около 20 паспортов, три транспортных средства, электронные устройства и 10 тысяч евро наличными.

Также Европол сообщил об изъятии до 3 млн евро "преступных доходов".

