Протесты в Ирландии: демонстранты блокируют НПЗ и дороги из-за цен на топливо

В четверг, 9 апреля, протестующие заблокировали ирландский нефтеперерабатывающий завод и провели демонстрацию в Дублине, выражая недовольство действиями правительства в связи с резким ростом цен на топливо на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

В рамках демонстраций грузовики и тракторы были припаркованы на одной из главных магистралей Дублина, перекрыв движение транспорта уже третий день подряд.

Как отмечается, перевозчики и фермеры по всей стране заблокировали топливные склады и перекрыли движение в других городах, требуя от политиков встретиться с ними для обсуждения более выгодного пакета поддержки на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин осудил блокаду нефтеперерабатывающего завода Whitegate в Корке.

"Блокировка критически важной национальной инфраструктуры не будет допускаться, и мы обратились за помощью к Силам обороны. Крупные транспортные средства, блокирующие критически важную инфраструктуру, будут убраны", – заявил министр юстиции Джим О’Каллаган.

Как отмечается, в прошлом месяце Ирландия одобрила пакет мер на сумму 250 млн евро для смягчения последствий роста цен на энергоносители, в частности увеличение максимальной суммы возмещения за дизельное топливо для перевозчиков и транспортных операторов.

Стоит отметить, что еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что, несмотря на прекращение огня на Ближнем Востоке, Европе все еще угрожает низкий экономический рост и рост инфляции.

В среду, 8 апреля, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство не намерено отказываться от пакета мер "Более низкие цены на топливо", несмотря на объявление о прекращении огня на Ближнем Востоке.