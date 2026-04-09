В Європарламенті забили на сполох через витоки інформації до Росії

Група євродепутатів звернулась до президентки Європейського парламенту Роберти Метсоли із закликом вжити заходів, щоб не допустити потрапляння конфіденційної інформації до Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі євродепутатів, який опублікував литовський депутат Петрас Ауштрявічус.

Члени Європарламенту висловили "глибоке занепокоєння" з приводу нещодавніх звинувачень щодо того, що уряд Угорщини навмисно передає режиму Путіна конфіденційну інформацію, отриману під час засідань Ради ЄС.

"Ми стурбовані тим, що існують подібні ризики витоку конфіденційної інформації про нашу роботу в Європейському парламенті", – йдеться у листі.

Вони повідомили, що необхідність усунення цих ризиків вже неодноразово підіймалась, однак жодних істотних змін не було запроваджено, що змусило депутатів Європейського парламенту постійно покладатися на самостійно вжиті заходи безпеки.

"Проросійські депутати Європейського парламенту, які мають зв’язки з режимом Путіна, як і раніше, можуть брати участь у закритих засіданнях комітетів та наймати персонал без проходження належної перевірки безпеки чи перевірки за відкритими джерелами. Це дає їм змогу збирати конфіденційну інформацію, зокрема деталі щодо нашої військової та фінансової підтримки України, та передавати її російській стороні", – застерегли євродепутати.

Вони закликали без зволікань вжити термінових і конкретних заходів для виконання рекомендацій cпецкомітету з питань іноземного втручання INGE, зокрема щодо реформи правил Європейського парламенту з питань прозорості, доброчесності, підзвітності та боротьби з корупцією.

Також вони попросили знайти шляхи обмеження доступу до конфіденційної інформації та офіційної діяльності певних відкрито проросійських депутатів Європейського парламенту та їхніх офісів.

Лист підписали Петрас Ауштрявічус, Пекка Товері, Тійс Рютен, Наталі Луазо, Віллі Севндал, Еліо ді Рупо, Барт Гротгейс, Маркета Грегорова, Мер’я Кюлленен, Енгін Ероглу.

Нагадаємо, видання The Washington Post раніше повідомило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно надавав главі МЗС РФ Лаврову інформацію із засідань ЄС, а також інформацію про можливі рішення. Сам Сійярто згодом підтвердив факт дзвінків.

Також у ЗМІ з’явилась інформація, що ЄС виключає Угорщину з делікатних переговорів через побоювання зливів Росії.

