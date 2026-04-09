В Европарламенте забили тревогу из-за утечки информации в Россию

Группа евродепутатов обратилась к президенту Европейского парламента Роберте Метсоле с призывом принять меры, чтобы не допустить попадания конфиденциальной информации в Россию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме евродепутатов, которое опубликовал литовский депутат Петрас Ауштрявичюс.

Члены Европарламента выразили "глубокую обеспокоенность" по поводу недавних обвинений в том, что правительство Венгрии намеренно передает конфиденциальную информацию, полученную во время заседаний Совета ЕС, режиму Путина.

"Мы обеспокоены тем, что существуют подобные риски утечки конфиденциальной информации о нашей работе в Европейском парламенте", – говорится в письме.

Они сообщили, что необходимость устранения этих рисков уже неоднократно поднималась, однако никаких существенных изменений не было введено, что заставило депутатов Европейского парламента постоянно полагаться на самостоятельно принятые меры безопасности.

"Пророссийские депутаты Европейского парламента, имеющие связи с режимом Путина, по-прежнему могут участвовать в закрытых заседаниях комитетов и нанимать персонал без прохождения надлежащей проверки безопасности или проверки по открытым источникам. Это позволяет им собирать конфиденциальную информацию, в частности детали о нашей военной и финансовой поддержке Украины, и передавать ее российской стороне", – предупредили евродепутаты.

Они призвали без промедления принять срочные и конкретные меры для выполнения рекомендаций спецкомитета по вопросам иностранного вмешательства INGE, в частности в отношении реформы правил Европейского парламента по вопросам прозрачности, добросовестности, подотчетности и борьбы с коррупцией.

Также они попросили найти способы ограничить доступ к конфиденциальной информации и официальной деятельности определенных открыто пророссийских депутатов Европейского парламента и их офисов.

Письмо подписали Петрас Ауштрявичус, Пекка Товери, Тийс Рютен, Натали Луазо, Вилли Севндал, Элио ди Рупо, Барт Гротгейс, Маркета Грегорова, Мерья Кюлленен, Энгин Эроглу.

Напомним, издание The Washington Post ранее сообщило, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно предоставлял главе МИД РФ Лаврову информацию с заседаний ЕС, а также информацию о возможных решениях. Сам Сийярто впоследствии подтвердил факт звонков.

Также в СМИ появилась информация, что ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасений утечки информации в Россию.

