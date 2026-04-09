Проведене в Угорщині у другій половині березня опитування показало, що більшість угорців не вірять у брехливі твердження прем’єр-міністра Віктора Орбана і його пропагандистської машини, нібито Україна намагається всіма силами втягнути їхню державу у війну.

Про це свідчить опитування Median, що було зроблене на замовлення Political Capital у період між 23 і 26 березня, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на запитання, чи намагається Україна за допомогою ЄС і НАТО втягнути Угорщину у війну, значна частина населення (62%) відкинула це припущення як "однозначно неправдиве" або "ймовірно неправдиве". 29% виборців допускають, що це може бути правдою.

Примітно, що прихильники опозиції та партії влади дотримуються полярно протилежних поглядів. 92% виборців опозиційної партії "Тиса" не погоджуються з твердженням, що Україна намагається втягнути Угорщину у війну.

Натомість 78% виборців партії Віктора Орбана "Фідес" певною мірою вірять у це твердження, причому 67% із них вважають його однозначно правдивим.

Водночас серед виборців, які ще не визначилися з вибором, 54% вважають це твердження однозначно або ймовірно неправдивим, тоді як 23% вважають його однозначно або ймовірно правдивим.

Опитування було проведено телефоном серед вибірки з 1 000 осіб віком від 18 років, яка репрезентувала населення країни.

Варто зазначити, що протягом років повномасштабного вторгнення Росії в Україну Віктор Орбан регулярно звинувачував Київ у намаганні втягнути Угорщину у війну.

Орбан прямо просив угорців проголосувати за його партію, аби Угорщина не опинилась втягненою у війну.

Він також неодноразово стверджував, нібито Захід перебуває за крок від введення військ в Україну, однак, за його словами, він не дозволить втягнути у це Будапешт.