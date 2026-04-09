Проведенный в Венгрии во второй половине марта опрос показал, что большинство венгров не верят во лживые утверждения премьер-министра Виктора Орбана и его пропагандистской машины, якобы Украина пытается всеми силами втянуть их страну в войну.

Об этом свидетельствует опрос Median, проведенный по заказу Political Capital в период между 23 и 26 марта, сообщает "Европейская правда".

В ответ на вопрос, пытается ли Украина с помощью ЕС и НАТО втянуть Венгрию в войну, значительная часть населения (62%) отвергла это предположение как "однозначно ложное" или "вероятно ложное". 29% избирателей допускают, что это может быть правдой.

Примечательно, что сторонники оппозиции и партии власти придерживаются полярно противоположных взглядов. 92% избирателей оппозиционной партии "Тиса" не согласны с утверждением, что Украина пытается втянуть Венгрию в войну.

При этом 78% избирателей партии Виктора Орбана "Фидес" в определенной степени верят в это утверждение, причем 67% из них считают его однозначно правдивым.

В то же время среди избирателей, которые еще не определились с выбором, 54% считают это утверждение однозначно или вероятно ложным, тогда как 23% считают его однозначно или вероятно правдивым.

Опрос был проведен по телефону среди выборки из 1 000 человек в возрасте от 18 лет, которая представляла население страны.

Стоит отметить, что в течение лет полномасштабного вторжения России в Украину Виктор Орбан регулярно обвинял Киев в попытке втянуть Венгрию в войну.

Орбан прямо просил венгров проголосовать за его партию, чтобы Венгрия не оказалась втянутой в войну.

Он также неоднократно утверждал, якобы Запад находится в шаге от ввода войск в Украину, однако, по его словам, он не позволит втянуть в это Будапешт.