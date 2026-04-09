Лавина поховала німецького сноубордиста в Австрії

Сноубордист із Німеччини загинув у сніговій лавині в австрійському регіоні Тіроль.

Про це повідомила в четвер місцева поліція, пише "Європейська правда".

49-річний чоловік перебував у середу разом із двома іншими товаришами на гірськолижному курорті Кюхтай у західній Австрії, коли стався схід лавини.

За даними поліції, двоє з трьох сноубордистів опинилися під снігом. Одного з них вдалося врятувати, оскільки його голова виглядала зі снігу, але 49-річного чоловіка з Берліна лавина поховала.

За словами поліції, минуло понад дві години, перш ніж рятувальникам вдалося знайти сноубордистів, які не мали при собі обладнання для порятунку під час лавин.

Щоб врятувати людину, яка потрапила під лавину, її потрібно знайти протягом 15 хвилин. Після цього шанси на виживання мінімальні.

Ця зима стала однією з найсмертоносніших за останні роки, повідомила Європейська служба попередження про лавини (EAWS). З жовтня 2025 року в Альпах та інших гірських масивах Європи загинуло щонайменше 135 осіб.

Нагадаємо, у Франції 5 квітня в гірському масиві Піренеї внаслідок сходження лавини загинув лижник.

Наступного дня у норвезькій поліції повідомили про загибель двох із чотирьох туристів, які потрапили у лавину на півдні країни.