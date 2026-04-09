Лавина похоронила немецкого сноубордиста в Австрии

Сноубордист из Германии погиб в снежной лавине в австрийском регионе Тироль.

Об этом сообщила в четверг местная полиция, пишет "Европейская правда".

49-летний мужчина находился в среду вместе с двумя другими товарищами на горнолыжном курорте Кюхтай в западной Австрии, когда произошел сход лавины.

По данным полиции, двое из трех сноубордистов оказались под снегом. Одного из них удалось спасти, поскольку его голова выглядывала из снега, но 49-летнего мужчину из Берлина лавина похоронила.

По словам полиции, прошло более двух часов, прежде чем спасателям удалось найти сноубордистов, которые не имели при себе оборудования для спасения во время лавин.

Чтобы спасти человека, попавшего под лавину, его нужно найти в течение 15 минут. После этого шансы на выживание минимальны.

Эта зима стала одной из самых смертоносных за последние годы, сообщила Европейская служба предупреждения о лавинах (EAWS). С октября 2025 года в Альпах и других горных массивах Европы погибло по меньшей мере 135 человек.

Напомним, во Франции 5 апреля в горном массиве Пиренеи в результате схода лавины погиб лыжник.

На следующий день в норвежской полиции сообщили о гибели двух из четырех туристов, которые попали в лавину на юге страны.