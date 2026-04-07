Снігові лавини в горах Європи забрали вдвічі більше життів, ніж торік

Цього зимового сезону в горах Європи внаслідок сходження лавин загинуло більше людей, ніж у будь-який попередній рік.

Про це пише Spiegel із посиланням на офіційну статистику Європейського центру попередження про лавини (EAWS), передає "Європейська правда".

Як зазначається, з початку жовтня в Альпах та інших європейських гірських масивах загинуло щонайменше 135 осіб, які опинилися під завалами снігу.

Для порівняння: взимку 2024/25 року в Європі загалом загинуло 70 осіб внаслідок сходження лавин. Цього сезону ця цифра майже подвоїлася. Востаннє ще більше жертв було у 2017/18 році – загалом 147.

Цієї зими особливо сильно постраждала Італія, де було зафіксовано загалом 38 загиблих у лавинах.

Згідно зі статистикою, за останні кілька місяців у лавинах загинули 31 людина у Франції, 30 – в Австрії та 15 – у Швейцарії.

Нагадаємо, у Франції 5 квітня в гірському масиві Піренеї внаслідок сходження лавини загинув лижник.

Наступного дня у норвезькій поліції повідомили про загибель двох із чотирьох туристів, які потрапили у лавину на півдні країни.