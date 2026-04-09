Зеленский о визите Уиткоффа и Кушнера в Киев: после Пасхи найдем дату

Украинская сторона найдет возможную дату визита в Киев посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера после Пасхальных праздников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил во время Конгресса местных и региональных властей в Ужгороде президент Владимир Зеленский, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что ожидает визит американской делегации в Киев после Пасхи.

"После Пасхальных праздников найдем ту или иную дату, и наверняка они приедут. Насколько знаю из медиа – суббота, воскресенье, у них переговоры по Ирану. Посмотрим", – сказал Зеленский.

Буданов говорил, что американская делегация во главе с посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером может посетить Киев после 12 апреля.

Перед тем стало известно, что Зеленский пригласил американскую переговорную делегацию в Киев.