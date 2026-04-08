Венс знову похвалив Орбана за позицію щодо України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у середу повторно похвалив прем’єра Угорщини Віктора Орбана за його позицію щодо України.

Заяву Венса наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Продовжуючи висловлювати похвалу на адресу Орбана, Венс зазначив, що той "добре справляється зі своїми обов’язками, бо це дійсно так", і є "дуже, дуже важливим партнером у справі миру".

Він ствердив, що "більшість європейських політичних столиць не зробили й близько стільки для справи миру між Росією та Україною, скільки зробив Віктор Орбан".

Венс сказав, що США "розчаровані багатьма політичними лідерами в Європі", які, за його словами, "не виявляють особливого інтересу до вирішення цього конкретного конфлікту".

За його словами, лише деякі лідери були корисними: це прем’єрка Італії Джорджа Мелоні і Віктор Орбан, який, як підкреслив Венс, "є тим, хто спонукав нас справді зрозуміти цей" конфлікт.

Венс підкреслив, що дипломатична робота триватиме, але Україна та Росія теж мають вирішити рухатися вперед.

Венс прибув з візитом до Угорщини 7 квітня, що підтримати Віктора Орбана і його партію "Фідес" на парламентських виборах 12 квітня.

Венс також заявив, що прибув у Будапешт, оскільки "втручання Брюсселя" у вибори в Угорщині є обурливим.