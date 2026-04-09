Зеленский ответил на заявление Венса о "торгах за несколько квадратных километров"

Президент Владимир Зеленский, комментируя слова Джей Ди Венса "о торгах за несколько квадратных километров территории" между Украиной и РФ, заявил, что вице-президент США не участвует в мирных переговорах.

Об этом украинский президент сказал во время брифинга, его цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Во время визита в Венгрию Венс заявил, что считает нецелесообразными торги между Украиной и Россией за "несколько квадратных километров".

"Вице-президент, при всем уважении, не участвует в переговорах между США, Украиной и РФ. И я думаю, что если бы он и другие должностные лица принимали (участие в этих переговорах. – Ред.), наверное... они бы глубже разбирались, что такое "клочок", что такое... территория Украины, независимая территория Украины", – сказал Зеленский, комментируя эти высказывания Венса.

Он подчеркнул, что среди целей РФ есть оккупация территорий и эта цель всегда существовала в том или ином виде.

Комментируя переговорный процесс по урегулированию российско-украинской войны, Венс поставил под сомнение целесообразность спора за "несколько квадратных километров", очевидно, намекая на то, что Киев должен пойти на территориальные уступки.

Ранее Венс вновь похвалил премьера Венгрии Виктора Орбана за его позицию в отношении Украины.

