Німеччина відновить прямі переговори з владою Ірану

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина відновлює прямі переговори з іранським керівництвом у Тегерані.

Його цитує німецьке видання Die Welt, повідомляє "Європейська правда".

Мерц оголосив, що Берлін вестиме прямі переговори з Іраном, аби посприяти успіху майбутніх переговорів між США та Іраном щодо припинення війни в регіоні.

"Ми як федеральний уряд будемо далі підтримувати дипломатичний процес, де це можливо", – сказав Мерц.

Він підкреслив, що зараз відкривається "вікно можливостей для переговорного вирішення", проте ситуація все ще залишається крихкою.

Мерц очікує, що перемовини між США та Іраном будуть складними. "Дипломатичний успіх аж ніяк не гарантований. Загроза безмежної ескалації, яка витала в повітрі останніми днями, наразі відвернена", – додав також німецький канцлер.

За його словами, хоча зараз є шанс на мир, він поки далекий від досягнення.

"Лише останні 24 години показали, наскільки крихким є перемир’я в регіоні, наскільки неясна залишається ситуація в Ормузькій протоці і наскільки далекими є позиції учасників конфлікту", – сказав Мерц.

Він підкреслив, що уряд Німеччини готовий після укладення мирної угоди зробити свій внесок у забезпечення вільного судноплавства через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом невдовзі після оголошень Вашингтона й Ірану про паузу у бойових діях.

Вранці 8 квітня Мерц та міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль привітали двотижневе припинення вогню між США та Іраном, досягнуте за посередництва Пакистану.