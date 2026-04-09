Германия возобновит прямые переговоры с властями Ирана

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия возобновляет прямые переговоры с иранским руководством в Тегеране.

Его цитирует немецкое издание Die Welt, сообщает "Европейская правда".

Мерц объявил, что Берлин будет вести прямые переговоры с Ираном, чтобы поспособствовать успеху будущих переговоров между США и Ираном о прекращении войны в регионе.

"Мы как федеральное правительство будем дальше поддерживать дипломатический процесс, где это возможно", – сказал Мерц.

Он подчеркнул, что сейчас открывается "окно возможностей для переговорного решения", однако ситуация все еще остается хрупкой.

Мерц ожидает, что переговоры между США и Ираном будут сложными. "Дипломатический успех отнюдь не гарантирован. Угроза безграничной эскалации, которая витала в воздухе в последние дни, пока предотвращена", – добавил также немецкий канцлер.

По его словам, хотя сейчас есть шанс на мир, он пока далек от достижения.

"Только последние 24 часа показали, насколько хрупким является перемирие в регионе, насколько неясной остается ситуация в Ормузском проливе и насколько далеки позиции участников конфликта", – сказал Мерц.

Он подчеркнул, что правительство Германии готово после заключения мирного соглашения внести свой вклад в обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив.

Напомним, Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом вскоре после объявлений Вашингтона и Ирана о паузе в боевых действиях.

Утром 8 апреля Мерц и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль приветствовали двухнедельное прекращение огня между США и Ираном, достигнутое при посредничестве Пакистана.