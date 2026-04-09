Трамп після зустрічі з Рютте вкотре розкритикував НАТО через війну в Ірані

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте вчергове розкритикував Альянс через відсутність допомоги з операцією в Ірані.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Трамп написав у своїй мережі Truth Social.

У публікації американський президент вкотре стверджує, що Альянс не прийшов на допомогу США, коли вони цього потребували, натякаючи на операцію в Ірані.

У цьому контексті він згадав про конфлікт довкола Гренландії щодо свого прагнення контролювати острів. Раніше Трамп вже зазначав, що його невдоволення НАТО розпочалося з цієї проблеми.

"НАТО не було поруч, коли ми потребували його допомоги, і не буде поруч, якщо ми знову потребуватимемо його. Згадайте Гренландію, цей великий, погано керований шмат льоду!" – написав президент США.

Ця публікація з’явилася після того, як Трамп та Рютте провели закриту зустріч. Сам генсек НАТО назвав її "відвертою та дуже відкритою". Рютте відмовився уточнити, чи обговорювали вони з Трампом можливість виходу США з Альянсу.

Також генсек НАТО заявив, що американський президент "відверто розчарований" тим, що деякі союзники США відмовилися приєднатися до військових зусиль проти Ірану.

ЗМІ повідомили, що Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані. Серед потенційних варіантів – виведення американських військ з цих країн та закриття баз США.

Минулого тижня Трамп в інтерв'ю британській газеті The Telegraph сказав, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.