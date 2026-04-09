Каллас назвала несправедливой критику Европы в связи с действиями на Ближнем Востоке

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отвергла критику в адрес Европы, согласно которой она не делает достаточно на Ближнем Востоке.

Заявление главы европейской дипломатии приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Каллас назвала "несправедливыми" такие критические утверждения в адрес действий Европы.

"Конечно, мы все можем делать больше", – заявила Каллас.

Однако она указала на собственные проблемы Европы в сфере безопасности, отметив, что война России против Украины длится уже четыре года.

"Мы не видели, знаете, чтобы страны Персидского залива действительно помогали нам там", – сказала она, добавив, что поддержка "не может быть только односторонней".

По ее словам, Европа не вызвала нынешний кризис на Ближнем Востоке, но пытается внести свой вклад в стабильность в регионе.

Она упомянула военно-морские операции, направленные на обеспечение свободного судоходства в Красном море, поддержку ливанских вооруженных сил в их борьбе против "Хезболлы" и ХАМАС, а также поддержку решения израильско-палестинского конфликта на основе принципа "двух государств".

Она также указала на европейскую помощь Палестинской автономии и усилия по укреплению противовоздушной обороны в регионе.

Как известно, президент США Дональд Трамп систематически критикует союзников за недостаточные усилия в отношении Ближнего Востока.

СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране. Среди потенциальных вариантов – вывод американских войск из этих стран и закрытие баз США.

На прошлой неделе Трамп в интервью британской газете The Telegraph сказал, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.