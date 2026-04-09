Норвегия осудила удары Израиля по Ливану, приведшие к массовой гибели гражданских

Норвегия осудила массированные удары Израиля по территории Ливана в рамках противостояния с проиранской "Хезболлой", из-за которых за короткое время погибли около 200 человек и пострадала гражданская инфраструктура.

Как сообщает "Европейская правда", с заявлением от имени Осло выступил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Эйде осудил последние удары Израиля по территории Ливана и указал на то, что все страны обязаны заботиться о безопасности гражданского населения.

"Очень многие из этих ударов произошли без предупреждений, когда люди жили обычной повседневной жизнью. Только за сутки погибли около 200 человек, около тысячи ранены. Под мощные удары попали гражданские, медики, больницы... Вчерашние удары продемонстрировали, что Израиль не соблюдает свои обязательства по международному гуманитарному праву. Это должно прекратиться", – подчеркнул он.

"Варварские действия Израиля в Ливане ставят под угрозу перемирие между США и Ираном. Конфликты на Ближнем Востоке взаимосвязаны, и мы четко выразили мнение, что прекращение огня между Штатами и Ираном должно касаться и Ливана.

Министр добавил, что позвонил со словами соболезнования ливанскому коллеге, и выразил поддержку намерениям правительства Ливана разоружить "Хезболлу".

"Конфликт между Израилем и "Хезболлой" нельзя решить силой. Решительно призываю стороны остановить эскалацию", – подчеркнул глава МИД Норвегии.

Великобритания также выразила глубокую обеспокоенность израильскими ударами по Ливану.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что хотя Ливан оказался втянут в войну из-за "Хезболлы", право Израиля на самооборону не оправдывает столь масштабных разрушений и жертв.

Напомним, Израиль заявил, что "перемирие" с Ираном не касается его действий против группировки "Хезболла", базирующейся на территории Ливана.

От Ирана поступили сигналы о намерении отойти от договоренности с США, если Израиль продолжит удары по Ливану.