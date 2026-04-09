Рютте розповів, як Європа поспішно намагається допомогти з Іраном після нападок Трампа

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив на захист реакції союзників на війну з Іраном, водночас намагаючись запевнити світову спільноту в тому, що існування Альянсу не перебуває під загрозою.

Заяву Рютте наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Коментарі генсека НАТО пролунали на тлі того, як президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував вийти з Альянсу через військову кампанію США проти Ірану.

Рютте намагався знайти золоту середину між розлюченим президентом США та членами НАТО, які відчували себе несправедливо зневаженими.

Він назвав напружену зустріч у середу "відвертою" та визнав, що Трамп "був розчарований" відсутністю військової допомоги з боку європейських союзників.

Але він наголосив, що зараз члени Альянсу надають необхідну підтримку.

"Союзники роблять усе, про що просять Сполучені Штати", – сказав Рютте.

Генсек НАТО визнав, що союзники не діяли так швидко, як того бажав Трамп, щоб допомогти йому у його зусиллях щодо Ірану. Але, зауважив він, вони також не мали уявлення про те, що наближається масштабна повітряна кампанія проти Тегерана.

"Коли настав час надати логістичну та [іншу] підтримку, яка була потрібна Сполученим Штатам в Ірані, деякі союзники, м’яко кажучи, трохи запізнилися. Чесно кажучи, вони також були трохи здивовані", – сказав він.

Країни НАТО "мусили поспішати" після вторгнення, щоб зреагувати, зазначив Рютте, додавши, що деякі країни закрили комерційні аеропорти, щоб дозволити працювати американським літакам-заправникам.

"Кожна країна зараз шукає, що вона може зробити, щоб забезпечити, щоб протока залишалася відкритою", – наголосив Рютте.

Нагадаємо, Трамп та Рютте провели закриту зустріч. Сам генсек НАТО назвав її "відвертою та дуже відкритою". Рютте відмовився уточнити, чи обговорювали вони з Трампом можливість виходу США з Альянсу.

Також генсек НАТО заявив, що американський президент "відверто розчарований" тим, що деякі союзники США відмовилися приєднатися до військових зусиль проти Ірану.

ЗМІ повідомили, що Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані. Серед потенційних варіантів – виведення американських військ з цих країн та закриття баз США.

Минулого тижня Трамп в інтерв'ю британській газеті The Telegraph сказав, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.