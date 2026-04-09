Рютте рассказал, как Европа спешно пытается помочь с Ираном после нападок Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил в защиту реакции союзников на войну с Ираном, одновременно пытаясь заверить мировое сообщество в том, что существование Альянса не находится под угрозой.

Заявление Рютте приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Комментарии генсека НАТО прозвучали на фоне того, как президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал выйти из Альянса из-за военной кампании США против Ирана.

Рютте пытался найти золотую середину между разгневанным президентом США и членами НАТО, которые чувствовали себя несправедливо пренебреженными.

Он назвал напряженную встречу в среду "откровенной" и признал, что Трамп "был разочарован" отсутствием военной помощи со стороны европейских союзников.

Но он подчеркнул, что сейчас члены Альянса оказывают необходимую поддержку.

"Союзники делают все, о чем просят Соединенные Штаты", – сказал Рютте.

Генсек НАТО признал, что союзники не действовали так быстро, как того хотел Трамп, чтобы помочь ему в его усилиях в отношении Ирана. Но, как он отметил, они также не имели представления о том, что приближается масштабная воздушная кампания против Тегерана.

"Когда пришло время оказать логистическую и [другую] поддержку, которая была нужна Соединенным Штатам в Иране, некоторые союзники, мягко говоря, немного опоздали. Честно говоря, они также были немного удивлены", – сказал он.

Страны НАТО "вынуждены были спешить" после вторжения, чтобы отреагировать, отметил Рютте, добавив, что некоторые страны закрыли коммерческие аэропорты, чтобы позволить работать американским самолетам-заправщикам.

"Каждая страна сейчас ищет, что она может сделать, чтобы обеспечить, чтобы пролив оставался открытым", – подчеркнул Рютте.

Напомним, Трамп и Рютте провели закрытую встречу. Сам генсек НАТО назвал ее "откровенной и очень открытой". Рютте отказался уточнить, обсуждали ли они с Трампом возможность выхода США из Альянса.

Также генсек НАТО заявил, что американский президент "откровенно разочарован" тем, что некоторые союзники США отказались присоединиться к военным усилиям против Ирана.

СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране. Среди потенциальных вариантов – вывод американских войск из этих стран и закрытие баз США.

На прошлой неделе Трамп в интервью британской газете The Telegraph сказал, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.