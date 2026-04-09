ЗМІ: Трамп попросив прем’єра Ізраїлю послабити удари по Лівану

Президент США Дональд Трамп в останній розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу закликав його послабити удари по Лівану та наполягати на перемовинах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного посадовця США та ще одного анонімного співрозмовника.

За словами джерел, у розмові з Нетаньягу 8 квітня Трамп просив його послабити удари по території Лівану і домовлятися з офіційною владою Лівану про роззброєння проіранського угруповання "Хезболла".

Незрозуміло, чи Нетаньягу погодився на це, чи лише взяв до відома прохання Трампа.

Ізраїльський посадовець прокоментував CNN, що про припинення бойових дій поки не йдеться і "переговори будуть під вогнем".

У четвер ізраїльська армія продовжувала завдавати ударів по території Лівану та попередила мешканців південних передмість Бейрута про те, що там буде небезпечно.

Нетаньягу 9 квітня оголосив, що Ізраїль почне прямі перемовини з Ліваном про роззброєння "Хезболли" і нормалізацію відносин.

Низка європейських столиць висловили обурення останніми ударами Ізраїлю по території Лівану у межах боротьби з "Хезболлою", внаслідок яких загинули сотні цивільних і поранені близько тисячі.

Від Ірану надходили сигнали про намір відійти від домовленості зі США, якщо Ізраїль продовжить удари по Лівану.