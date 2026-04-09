СМИ: Трамп попросил премьера Израиля ослабить удары по Ливану

Президент США Дональд Трамп в последнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его ослабить удары по Ливану и настаивать на переговорах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника США и еще одного анонимного собеседника.

По словам источников, в разговоре с Нетаньяху 8 апреля Трамп просил его ослабить удары по территории Ливана и договариваться с официальными властями Ливана о разоружении проиранской группировки "Хезболла".

Непонятно, согласился ли Нетаньяху на это, или только принял к сведению просьбу Трампа.

Израильский чиновник прокомментировал CNN, что о прекращении боевых действий пока речь не идет и "переговоры будут под огнем".

В четверг израильская армия продолжала наносить удары по территории Ливана и предупредила жителей южных пригородов Бейрута о том, что там будет опасно.

Ряд европейских столиц выразили возмущение последними ударами Израиля по территории Ливана в рамках борьбы с "Хезболлой", в результате которых погибли сотни гражданских и ранены около тысячи.

От Ирана поступали сигналы о намерении отойти от договоренности с США, если Израиль продолжит удары по Ливану.