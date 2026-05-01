СМИ: намерение Трампа сократить численность войск США в Германии шокировало Пентагон

Заявление президента Дональда Трампа о том, что он рассматривает возможность вывода части американских войск из Германии, ошеломило представителей Пентагона, которые поспешили выяснить, насколько серьезно глава Белого дома настроен на этот раз выполнить свои угрозы.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам трёх представителей министерства обороны, пост Трампа в социальных сетях стал для многих первым сигналом о возможном новом импульсе к выводу сотен, если не тысяч, американских военнослужащих из Германии.

Это резко контрастирует с недавно завершенным многомесячным обзором глобального присутствия войск Пентагона, в котором не содержалось призывов к значительному сокращению контингента в Европе.

"Пентагон не ожидал этого и не планировал никакого сокращения. Но мы должны относиться к этому серьезно, потому что он был серьезен в этом вопросе во время своего первого срока", – сказал помощник конгрессмена, знакомый с ситуацией.

Он имел в виду приказ Трампа от июля 2020 года о выводе 12 тысяч американских военнослужащих из Германии, который так и не был выполнен.

Хотя предыдущие угрозы Трампа не воплотились в жизнь, во время своего второго срока он усилил свою антиевропейскую риторику: от угроз выйти из НАТО из-за отказа союзников присоединиться к войне с Ираном до предупреждений о том, что он может захватить Гренландию.

Собеседник издания рассказал, что немецкие чиновники с удивлением отреагировали на сообщения президента.

"Политика грубых угроз Трампа достигла предела... Вывод американских войск из Германии серьезно ослабил бы сами США, и мы задаемся вопросом, когда взрослые в Вашингтоне планируют вернуться в центр внимания", – сказал неназванный немецкий чиновник

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что ведомство "планирует каждый сценарий, и мы полностью готовы выполнить приказы главнокомандующего в то время и в том месте, которые он выберет". Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

Осуществление внезапного вывода американских войск из Германии будет сложной задачей для Пентагона, который уже вовлечен в войну в Иране.

В Германии дислоцировано от 35 000 до 40 000 американских военнослужащих, и страна бесплатно предоставляет землю для размещения баз, а также местную рабочую силу для поддержки американских войск.

Пентагон также управляет двумя своими основными военными центрами из Германии – Командованием США в Европе и Командованием США в Африке – наряду с крупнейшим госпиталем Пентагона за пределами американской территории.

Перемещение этих войск, их семей и оборудования обратно в США также будет дорогостоящим, учитывая, что для них, вероятно, нет доступного жилья.

Накануне Трамп заявил, что Мерц "считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие", а также добавил, что тот "не знает, о чем говорит".

Это заявление президента США прозвучало после того, как в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что иранское руководство унижает весь американский народ, а также в очередной раз раскритиковал США за отсутствие стратегии в войне.

На этом фоне Трамп пригрозил сократить численность американских войск в Германии.