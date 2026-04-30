Трамп оголосив про плани скоротити чисельність військ США у Німеччині

Американський президент Дональд Трамп оголосив, що США наразі вивчають можливість скорочення чисельності своїх військ, розгорнутих у Німеччині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Як зазначив американський президент, рішення щодо цього питання буде ухвалено найближчим часом.

"Сполучені Штати вивчають і аналізують можливість скорочення чисельності військ у Німеччині, і рішення з цього питання буде ухвалено найближчим часом", – написав він.

Цей коментар Трампа з’явився на тлі його публічної суперечки з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом.

Зокрема, у понеділок канцлер Німеччини заявив, що іранське керівництво принижує весь американський народ.

Мерц вчергове розкритикував США за відсутність стратегії у війні, наголосивши, що Вашингтон так само не має чіткої стратегії щодо переговорів з іранцями.

У відповідь Трамп заявив, що Мерц "вважає, що для Ірану нормально мати ядерну зброю", а також додав, що той "не знає, про що говорить".