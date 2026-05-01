Рубио не придает значения сообщениям о "мести" США в отношении Фолклендских островов

Госсекретарь США Марко Рубио сдержанно отреагировал на сообщения о том, что США могут пересмотреть свою позицию в отношении суверенитета Великобритании над Фолклендскими островами.

Об этом он сказал в комментарии британскому The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Его комментарий касался публикации агентства Reuters, которое сообщило, что США рассматривают варианты наказания союзников по НАТО, которые, по их мнению, не поддержали их в войне с Ираном.

В частности, агентство писало, что США могут пересмотреть свою позицию в отношении Фолклендских островов, принадлежащих Великобритании, в качестве "мести" Лондону.

Архипелаг, расположенный в Атлантическом океане, входит в состав Британских заморских территорий. В то же время на Фолклендские острова претендует Аргентина, президент которой Хавьер Милей является союзником президента США Дональда Трампа.

Рубио же заявил, что это было "просто письмо" и реакция на него была "чрезмерно бурной".

"Это было всего лишь электронное письмо. Люди слишком волнуются из-за электронного письма. Это было всего лишь электронное письмо с некоторыми идеями", – сказал госсекретарь.

Ранее в офисе британского премьера Кира Стармера подчеркнули, что суверенитет над Фолклендскими островами принадлежит Великобритании, а ее позиция в отношении этих территорий остается неизменной.