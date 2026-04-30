ЗМІ: США очікують на оновлену мирну пропозицію Ірану до п’ятниці

Оновлена пропозиція щодо миру, яку Іран готується висунути США, може з’явитися до п’ятниці.

Про це стало відомо CNN, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерел, обізнаних із ходом переговорів, іранська пропозиція може з’явитися вже до п’ятниці.

Президент Дональд Трамп заявив у середу, що переговори про припинення війни з Іраном відбуваються телефоном, оскільки "ми більше не літаємо" 18-годинними рейсами після того, як перший раунд переговорів завершився без угоди, а другий був скасований.

Трамп заявив, що його реакція на будь-яку пропозицію Ірану залежатиме від того, наскільки далеко вони зайдуть щодо ядерної програми. Він зазначив, що "угоди не буде, доки вони не погодяться, що ядерної зброї не буде".

Попередня пропозиція Ірану, яку Трамп відхилив, передбачала припинення війни на першому етапі, а питання ядерної зброї Тегеран хотів обговорити пізніше.

За даними видання Axios, Дональду Трампу у четвер представлять доповідь з новими варіантами військових дій проти Ірану.

Підготовка цієї доповіді є свідченням того, що Трамп серйозно розглядає можливість відновлення великомасштабних бойових операцій.