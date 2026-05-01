Сенатор США: в ближайшее время может быть новый удар по Ирану

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что военный удар США по Ирану в ближайшее время вполне реален.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он рассказал телеканалу CNN.

Сенатор сказал, что сделал такие выводы на основе информации из разных источников.

"Из некоторых брифингов, которые я посетил, а также из других источников у меня сложилось впечатление, что в ближайшее время может быть нанесен военный удар", – сказал он.

Сенатор подчеркнул, что это "очень тревожно, поскольку это может поставить под угрозу жизни американских сыновей и дочерей и привести к значительным человеческим потерям".

"Я не могу быть более конкретным, поскольку по крайней мере один из этих брифингов, а точнее несколько из них, я получил в закрытом режиме. Я не говорю с уверенностью, когда это может произойти, но это очень вероятный вариант как потенциальный план", – отметил Блюменталь.

Он не считает, что это "должно кого-то удивлять, поскольку военные руководители, вовлеченные в эти усилия, уже некоторое время об этом говорят".

В четверг президент США Дональд Трамп должен был заслушать от представителей Пентагона обновленные военные варианты по Ирану.

Сообщалось также, что обновленное предложение по миру, которое Иран готовится выдвинуть США, может появиться до пятницы.