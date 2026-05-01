Мелони отреагировала на отставку жюри Венецианской биеннале

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони отреагировала на решение жюри 61-й Международной художественной выставки Венецианской биеннале подать в отставку на фоне скандала, связанного с участием России и Израиля.

Заявление главы итальянского правительства приводит ANSA, сообщает "Европейская правда".

В частности, Мелони указала, что узнала об отставке жюри, "спускаясь по лестнице".

"Я немного запуталась в динамике этого дела, поэтому останусь при своей первоначальной позиции: правительство заявило, что не согласно с решением по поводу российского павильона, а Биеннале – автономная организация, и Буттафуоко (президент Фонда Венецианской биеннале. – Ред.) – очень способный человек. На его месте я бы не сделала такого выбора", – сказала она.

Как известно, шесть членов международного жюри Венецианской биеннале вместе с председателем Соланж Оливейрой Фаркаш подали в отставку после скандала вокруг участия России и Израиля.

Организаторы Венецианской биеннале изменили формат вручения наград после отставки международного жюри, в частности за приз будут бороться также Россия и Израиль.

В целом более 20 стран Европы призвали не допускать Россию к участию в Венецианской биеннале.

В ответ на присутствие российского павильона ЕС официально приостановил трехлетний грант Венецианской биеннале на сумму 2 млн евро.