Эстония одобрила меры по укреплению обороны, в частности по противодействию беспилотникам

Правительство Эстонии приняло законопроекты, связанные с укреплением обороноспособности страны; в частности, был одобрен проект, создающий многоуровневую систему противодействия дронам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В частности, эстонское правительство четко определило роли защиты от дронов в мирное время. Силы обороны, полиция и владельцы критической инфраструктуры получают более широкие полномочия для нейтрализации угрозы.

"Полиция будет бороться с дронами в мирное время, военные – сбивать военные беспилотники. При необходимости службы будут дополнять друг друга", – прокомментировал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

В 2026–2027 годах планируется закупить дополнительные средства для обнаружения и нейтрализации дронов.

В восточной и северной Эстонии будет внедрена акустическая система наблюдения за объектами, летящими на низкой высоте, а к концу 2027 года планируется обнаруживать БпЛА на малых высотах по всей стране.

Также Кабинет министров одобрил законопроект, представленный Министерством обороны, о внесении изменений в Закон об организации Сил обороны и связанные с ним законы. Это решение создает условия для привлечения союзников в случае гибридных сценариев, таких как волна беженцев.

Также в рамках изменений вводятся определения "непосредственной близости" зоны безопасности Сил обороны и "зоны безопасности судов", чтобы расширить полномочия военных по контролю за деятельностью в прилегающих районах.

Кроме того, утверждаются меры и право в случае повышенной угрозы регулировать судоходство и устанавливать контроль. Силы обороны получат право на опрос лиц и проверку документов. После изменения закона у Сил обороны также появится право при необходимости конфисковать имущество или задерживать лицо.

Также недавно в Министерстве обороны Эстонии начали вносить изменения в правила, которые упростят принятие на вооружение новых беспилотников.

До этого эстонское правительство приняло решение приостановить программу закупок новых боевых машин и направить выделенные на эти цели полмиллиарда евро, в частности, на средства противовоздушной обороны, дроны и беспилотные системы.