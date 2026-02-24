У Сербії затримали підозрюваних в підготовці замаху на Вучича

У Сербії правоохоронці повідомили про затримання двох чоловіків, яких підозрюють у підготовці "дій проти конституційного ладу та безпеки" країни, зокрема плануванні замаху на президента Александара Вучича.

Про це йдеться у повідомленні сербського Міністерства внутрішніх справ, інформує "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, двох затриманих підозрюють у тому, що вони в період з грудня 2025 року по лютий 2026 року готували змову, щоб "насильницьким шляхом змінити конституційний лад Республіки Сербія і повалити вищі державні органи".

У заяві МВС вказано, що чоловіки планували придбати зброю і вчинити замах на президента Вучича і його родину.

Крім того, за даними правоохоронців, підозрювані також планували напад на співробітників Міністерства внутрішніх справ.

Підозрювані будуть утримуватися під вартою до 48 годин і разом із кримінальною скаргою будуть доставлені до Вищої прокуратури в Кралево, додали в МВС.

Як відомо, в Сербії періодично проходять антиурядові протести з вимогою дострокових парламентських виборів.

Вони почалися після того, як 1 листопада 2024 року на вокзалі міста Новий Сад обвалився навіс, загинули 16 осіб.

Учасники протестів вимагають покарати винних у трагедії, а також посилити боротьбу з корупцією і оголосити дострокові вибори.

Вучич заявив, що протести в країні більшою мірою спровоковані ззовні.

Детальніше про протести у Сербії читайте у статті: Революція без допомоги ЄС: чому вибухнули протести у Сербії і чи загрожує Вучичу падіння.