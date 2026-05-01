В Нидерландах задержали мужчину, который мог готовить покушение на двух принцесс

В Нидерландах правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в подготовке покушения на двух принцесс – 22-летнюю Амалию и 20-летнюю Алексию.

Об этом сообщает NL Times, информирует "Европейская правда".

Как отметили в прокуратуре Нидерландов, 33-летний подозреваемый сейчас находится под стражей. Первое предварительное слушание по делу назначено на понедельник, 4 мая.

По данным правоохранителей, подозреваемого задержали в Гааге в начале февраля. При нем обнаружили два топора. На одном из топоров было выгравировано имя "Алексия", а также слова "Моссад" и "Зиг Хайль".

У мужчины также нашли рукописный документ, содержащий, среди прочего, имена Амалия и Алексия, а также слово "Bloedbad", что переводится как "резня".

Прокуратура считает, что эти находки указывают на возможный план нападения на двух старших из трех дочерей короля Виллема-Александра и королевы Максимы.

Власти не раскрыли никакой информации о возможном мотиве мужчины.

Это не первый раз, когда кронпринцесса Амалия сталкивается с угрозами. В частности, в 2022 году из-за серьезных угроз для ее безопасности принцесса Амалия была вынуждена уехать из студенческого общежития в Амстердаме и вернуться во дворец под усиленную охрану.

Позже стало известно, что из-за угроз она прожила и училась в Мадриде в течение года. Благодаря усиленным мерам безопасности она смогла вернуться домой и снова жить и учиться в Нидерландах.

