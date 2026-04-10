Кремль: візит посланця Путіна до США не означає відновлення переговорів щодо України

Речник Кремля Дмитрій Пєсков підтвердив, що спеціальний посланець Путіна Кирил Дмитрієв перебуває з візитом у США, але, за його словами, він не веде переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пєсков сказав журналістам у п’ятницю, його цитує російське агентство "Интерфакс".

Пєсков сказав, що підтверджує візит Дмитрієва, та зазначив, що він очолює групу з економічних питань.

"Кирил Дмитрієв не веде переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні. І це не є відновленням переговорів", – сказав Пєсков журналістам.

Так представник Кремля відповів на запитання, чи є візит Дмитрієва відновленням переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні після паузи, що виникла унаслідок початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Раніше агентство Reuters повідомило, що Дмитрієв перебуває у США для переговорів з представниками американського президента Дональда Трампа напередодні завершення терміну дії послаблення санкцій проти російської нафти.

Нагадаємо, 13 березня США зняли санкції з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі. Вашингтон аргументував такий крок глобальним зростанням цін на нафту внаслідок війни США та Ізраїлю проти Ірану.