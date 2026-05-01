"Я тебя не знаю, жулик": глава МИД Польши обменялся "уколами" с посланником Путина

Глава МИД Польши Радослав Сикорский вступил в спор в соцсети Х со спецпосланником правителя РФ Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

В четверг после обеда Радослав Сикорский прокомментировал в соцсети Х заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас по ситуации в Украине. Она отметила, что Россия не хочет участвовать ни в каком диалоге, поэтому ее следует поставить в положение, в котором РФ перейдет от имитации к реальным переговорам.

"Жаль, что некоторые мужчины не имеют ее яиц", – написал Радослав Сикорский, распространив сообщение с заявлением Каллас.

Активность Сикорского не осталась без внимания спецпредставителя хозяина Кремля Кирилла Дмитриева, который вовлечен в переговоры с США.

"Я хотел бы, чтобы некоторые мужчины и женщины, в частности Радек и Кая, имели немного ума, а не только "яйца", – написал Дмитриев, комментируя слова Сикорского.

Глава МИД Польши коротко отреагировал на его комментарий. "Я тебя не знаю, жулик", – написал он, обращаясь к Дмитриеву.

Напомним, Дмитриев в начале апреля находился в Соединенных Штатах. Он встретился с представителями администрации Дональда Трампа, с которыми обсудил вопросы санкций в отношении российской нефти и процесса мирных переговоров.

По словам Кремля, во время своего визита Дмитриев не вел переговоры об урегулировании войны в Украине.