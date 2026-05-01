СМИ: в НАТО не обсуждали угрозы Трампа о выводе войск

Совет НАТО, несмотря на ряд встреч в течение последней недели, не обсуждал на официальном уровне угрозу президента США Дональда Трампа о сокращении численности американских войск в Германии.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники, пишет "Европейская правда".

Как говорится в публикации, ни американские, ни немецкие дипломаты не поднимали вопрос о выводе войск.

Источники издания заявили, что в любом случае это решение должно быть согласовано между Вашингтоном и Берлином, прежде чем обсуждение этого дойдет до НАТО.

"Я уже потерял счет, сколько раз тот же [президент] говорил, что США выведут войска отсюда, оттуда или отовсюду", – сказал источник издания.

По этому поводу один из источников даже поставил под сомнение, можно ли считать заявление Трампа в Truth Social настоящим политическим объявлением.

Одной из главных проблем для США является вопрос, куда передислоцировать свои войска в случае их вывода из Германии.

Хорошо информированные источники сообщили The Telegraph, что потенциальными местами размещения являются Гренландия, Румыния и Ближний Восток.

В среду Трамп заявил, что Вашингтон "изучает и анализирует возможность сокращения" численности американских войск в Германии, отметив, что примет решение "в ближайшее время".

Также у Трампа спросили о возможности сокращения численности войск в Италии и Испании на фоне разногласий в позициях по поводу войны в Иране.

В ответ Трамп допустил такую возможность, заявив, что "Италия ничем не помогла".