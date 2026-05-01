Правительство Эстонии разрешило союзникам помогать в противодействии "зеленым человечкам"

Одобренный правительством Эстонии законопроект о внесении изменений в Закон об организации Сил обороны направлен на борьбу с такими явлениями, как появление неизвестных "зеленых человечков".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Законопроект был разработан Министерством обороны и, среди прочего, он позволяет союзникам участвовать в пограничной деятельности.

Законопроект призван противодействовать таким явлениям, как "зеленые человечки", появившиеся в начале войны в Украине во время событий, предшествовавших полномасштабному российскому вторжению. Тогда российские силы действовали на украинской территории без опознавательных знаков.

Персонал союзных стран, подчиняющийся дивизионной структуре командования Сил обороны Эстонии, будет противодействовать гибридным угрозам на сухопутных и морских границах Эстонии даже в отсутствие прямого военного нападения. До сих пор отсутствовала правовая основа для такого участия персонала союзников.

Литва уже создала правовую основу для привлечения персонала союзников после всплеска гибридных атак на границе между Беларусью и ЕС.

Согласно условиям поправки, персонал союзных стран может быть привлечен, если угроза, о которой идет речь, исходит из-за пределов Эстонии. Для этого требуется решение Министерства внутренних дел, а не Министерства обороны. В случае необходимости помощи Министерство внутренних дел привлечет правительство.

Также недавно в Министерстве обороны Эстонии начали вносить изменения в правила, которые упростят принятие на вооружение новых беспилотников.

До этого эстонское правительство приняло решение приостановить программу закупок новых боевых машин и направить выделенные на эти цели полмиллиарда евро, в частности, на средства противовоздушной обороны, дроны и беспилотные системы.