У Нідерландах вирують лісові пожежі на військових полігонах

Щонайменше п’ять лісових пожеж спалахнули у Нідерландах за останню добу, кілька з них – на території військових полігонів Міністерства оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Про нові випадки пожеж стало відомо на наступний день після того, як вогонь охопив військовий полігон в 'т-Харде. Полум’я ще не встигли локалізувати.

Аналогічні пожежі спалахнули також у провінціях Північний Брабант та Лімбург, зокрема у лісі між Гельденом та Кесселема.

Фото: NOS

Про вогонь також повідомили у Верті, де розташований військовий полігон. За даними рятувальників, площа пожежі охоплює приблизно 500 тисяч квадратних метрів.

Повідомлялося, що вогонь досягнув аеропорту Кемпен, через що персонал та відвідувачів летовища було евакуйовано.

"Вогонь загрожує поширитися на наші резервуари з гасом. Пожежна служба гасить полум’я за допомогою восьми пожежних машин", – заявили в пресслужбі аеропорту.

За даними ЗМІ, вогонь спалахнув також на полігоні в місті Ойрсхот. Правоохоронці припускають, що пожежа могла виникнути під час операції військового гелікоптера. На місці триває розслідування нідерландського Міноборони.

