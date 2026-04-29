У Нідерландах спалахнула пожежа на військовому полігоні

Масштабна пожежа спалахнула на військовому полігоні ‘т-Харде у Нідерландах, процес гасіння полум’я може тривати кілька днів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

За даними Міністерства оборони Нідерландів, пожежа розпочалася під час проведення військових навчань.Припускають, що вони могли спричинити вогонь.

Фото: NOS

У Міноборони також розглядають можливість того, що пожежу викликав уламок скла або недопалок. Розслідування проводить Королівська поліція.

Вогонь поширився на понад 2 кілометри та охопив лісосмугу, а масштаби пожежі не зменшуються.

За оцінками рятувальників, займання локалізують протягом кількох годин, але весь процес гасіння займе дні. Зазначається, що запах диму відчувався у значній частині Нідерландів, а місцевим жителям радять тримати вікна та двері зачиненими.

