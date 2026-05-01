В итальянской Тоскане бушует масштабный лесной пожар: эвакуированы тысячи людей

Более 3 500 человек были эвакуированы из своих домов в Италии из-за лесного пожара, который продолжает бушевать между городами Пиза и Лукка в живописном регионе Тоскана.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Особенно сильно пострадал муниципалитет Сан-Джулиано-Терме, расположенный недалеко от горы Монте-Фаэта, где ситуация ухудшилась за ночь.

В четверг вечером местные власти приказали всем жителям покинуть этот район, а спортивные залы были превращены в приюты.

Район вокруг Монте-Фаэта, расположенный недалеко от Пизы, популярен среди отдыхающих, особенно среди любителей пеших прогулок.

Президент региона Эудженио Джани охарактеризовал ситуацию как "очень сложную".

Для оказания помощи в тушении пожара, вспыхнувшего несколько дней назад, были задействованы военнослужащие.

По словам местных властей, попытки взять пожар под контроль оказались сложными, поскольку ветер продолжал раздувать пламя.

По данным пожарной службы, на месте работают десятки сотрудников экстренных служб при поддержке пожарных самолетов и вертолетов.

Сообщалось также, что за последние сутки в Нидерландах вспыхнуло не менее пяти лесных пожаров, несколько из них – на территории военных полигонов Министерства обороны.

О новых случаях пожаров стало известно на следующий день после того, как огонь охватил военный полигон в 'т-Харде. Пламя еще не успели локализовать.