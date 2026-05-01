Віцеканцлер Німеччини: нам не потрібні поради від Трампа

Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль виступив на захист канцлера Фрідріха Мерца після того, як він зазнав хвилі критики від американського президента Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", Клінгбайль заявив на заході з нагоди Дня праці в Бергкамені, передає Die Zeit.

Віцеканцлер коментував нещодавню заяву Трампа, в якій він порадив главі німецького уряду приділяти більше уваги війні в Україні та ситуації у власній країні, а не втручатися в операції США проти Ірану.

Клінгбайль різко відповів американському президенту, заявивши, що Німеччина не потребує його порад.

"Нам справді не потрібні жодні поради від Дональда Трампа зараз. Він повинен побачити, який безлад він спричинив. Він повинен забезпечити проведення серйозних мирних переговорів в Ірані", – сказав Клінгбайль.

Віцеканцлер також розкритикував стратегію президента США у війні проти Ірану та наголосив, що Трамп несе відповідальність за завершення конфлікту.

"Я думаю, він справді вважав, що це буде питання двох-трьох днів, і тоді все буде добре. Тепер він несе відповідальність за те, щоб ця війна в Ірані швидко закінчилася. Перш за все, він повинен забезпечити, щоб тягар, спричинений його війною, не лягав на нас, на робітників, споживачів та економіку", – додав посадовець.

Нагадаємо, цього тижня Трамп заявив, що Мерц "вважає, що для Ірану нормально мати ядерну зброю", а також додав, що той "не знає, про що говорить".

Ця заява президента США прозвучала після того, як у понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що іранське керівництво принижує весь американський народ, а також вчергове розкритикував США за відсутність стратегії у війні.

На цьому тлі Трамп пригрозив скоротити чисельність американських військ у Німеччині.