Трамп порадив Мерцу зайнятися війною в Україні та Німеччиною, а не Іраном

Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца через його зауваження щодо Ірану та порадив тому приділяти більше уваги війні в Україні та ситуації у власній країні.

Про це він написав на своїй платформі Truth Social, передає "Європейська правда".

У своїй заяві американський президент вказав на "неефективність" Мерца у завершенні російсько-української війни та у вирішенні проблем з імміграцією та енергетикою в Німеччині.

"Канцлер Німеччини мав би приділяти більше часу припиненню війни між Росією та Україною (де він виявився абсолютно неефективним!) та наведенню ладу у своїй розхитаній країні, особливо в питаннях імміграції та енергетики, а не втручатися у справи тих, хто бореться з ядерною загрозою з боку Ірану, роблячи тим самим світ, у тому числі й Німеччину, безпечнішим місцем!" – написав Трамп.

Напередодні Трамп заявив, що Мерц "вважає, що для Ірану нормально мати ядерну зброю", а також додав, що той "не знає, про що говорить".

Ця заява президента США прозвучала після того, як у понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що іранське керівництво принижує весь американський народ, а також вчергове розкритикував США за відсутність стратегії у війні.

На цьому тлі Трамп пригрозив скоротити чисельність американських військ у Німеччині.