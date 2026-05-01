В Італії під час першотравневого маршу сталися сутички з поліцією

В Італії першотравневі акції відбулися на тлі сутичок у Турині та протестів працівників у регіоні Апулія через економічні проблеми та промислову кризу.

Про це пише ANSA, передає "Європейська правда".

У Турині група радикально налаштованих протестувальників, яка відокремилася від основної ходи, спробувала прорвати кордон правоохоронців на проспекті Корсо Реджина Маргеріта.

Як зазначається, учасники акції били по щитах силовиків палицями та розпилювали аерозольні балончики. У відповідь поліція провела силовий розгін та начебто застосувала водомет.

Далі, як зазначається, після короткої паузи демонстранти почали кидати у правоохоронців скляні пляшки. Частина протестувальників сіла на проїжджій частині, перекривши рух транспорту, інші намагалися обійти поліцейські кордони прилеглими вулицями.

Для стримування натовпу силовики також, як зазначається, могли використати сльозогінний газ.

Тим часом у місті Сантерамо-ін-Колле в провінції Барі профспілки CGIL, CISL та UIL провели багатолюдну демонстрацію за участю сотень працівників.

Акція відбулася в районі, який колись був центром меблевої промисловості, але нині переживає глибоку кризу.

Головною темою протесту стала ситуація навколо компанії Natuzzi та новий урядовий декрет про працю. Представники профспілок заявили, що документ не вирішує ключових проблем працівників і не дає відповіді на питання збереження робочих місць.

Учасники акції наголосили, що гідна праця передбачає не лише захист зарплат, а й подолання виробничих криз та забезпечення стабільної зайнятості.

Цього ж дня турецька поліція застосувала сльозогінний газ і заарештувала десятки учасників демонстрацій у Стамбулі.

Минулого року 1 травня сотні працівників Організації Об’єднаних Націй провели акцію протесту біля європейської штаб-квартири ООН у Женеві, висловлюючи обурення скороченнями робочих місць.