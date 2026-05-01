В Италии произошли столкновения с полицией во время первомайского марша

В Италии первомайские акции прошли на фоне столкновений в Турине и протестов работников в регионе Апулия из-за экономических проблем и промышленного кризиса.

Об этом пишет ANSA, передает "Европейская правда".

В Турине группа радикально настроенных протестующих, которая отделилась от основного шествия, попыталась прорвать кордон правоохранителей на проспекте Корсо Реджина Маргерита.

Как отмечается, участники акции били по щитам силовиков палками и распыляли аэрозольные баллончики. В ответ полиция провела силовой разгон и якобы применила водомет.

Далее, как отмечается, после короткой паузы демонстранты начали бросать в правоохранителей стеклянные бутылки. Часть протестующих села на проезжей части, перекрыв движение транспорта, другие пытались обойти полицейские кордоны по прилегающим улицам.

Для сдерживания толпы силовики также, как отмечается, могли использовать слезоточивый газ.

Между тем в городе Сантерамо-ин-Колле в провинции Бари профсоюзы CGIL, CISL и UIL провели многолюдную демонстрацию с участием сотен работников.

Акция состоялась в районе, который когда-то был центром мебельной промышленности, но сейчас переживает глубокий кризис.

Главной темой протеста стала ситуация вокруг компании Natuzzi и новый правительственный декрет о труде. Представители профсоюзов заявили, что документ не решает ключевых проблем работников и не дает ответа на вопрос сохранения рабочих мест.

Участники акции подчеркнули, что достойный труд предусматривает не только защиту зарплат, но и преодоление производственных кризисов и обеспечение стабильной занятости.

В этот же день турецкая полиция применила слезоточивый газ и арестовала десятки участников демонстраций в Стамбуле.

В прошлом году 1 мая сотни работников Организации Объединенных Наций провели акцию протеста возле европейской штаб-квартиры ООН в Женеве, выражая возмущение сокращениями рабочих мест.